“Controllava il conto in banca!”: l’attacco pesante contro Lorenzo Insigne

L’Italia è fuori dal Mondiale, per la seconda volta di fila, a causa della sconfitta contro la Macedonia del Nord. Ma gli appuntamenti della sosta non sono terminati: in programma c’è anche l’amichevole contro la Turchia, solo che non tutti i calciatori vi prenderanno parte. I maggiori protagonisti della debacle azzurra, infatti, hanno già lasciato il ritiro rientrando nei propri club di provenienza.

Insigne Italia (Getty Images)

A questo proposito il giornalista Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera ha espresso una critica pesante contro chi ha abbandonato la barca prima del tempo, compreso il giocatore del Napoli Lorenzo Insigne.

“Jorginho, Immobile e Insigne se la sono invece svignata nell’ambito di una alternanza prevista. Il leggendario rigorista, il centravanti che in azzurro manda il sosia scarso di quello che gioca nella Lazio, l’emigrante milionario con destinazione Toronto che giovedì sera, a Palermo, camminava stanco di controllare il conto in banca: quando, di ritorno dal trionfo di Londra, ci fu da salire sul pullman che fece il giro di Roma tra i tifosi in tesa, Jorginho, Immobile e Insigne erano lì a sbracciarsi, perché sì, eccoci, guardateci bene, ci siamo anche noi, siamo noi gli eroi del calcio italiano“.