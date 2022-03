Ambrosino: “Ho un sogno!”, le parole del giovane della Primavera del Napoli

Il giovane promettente della Primavera del Napoli Giuseppe Ambrosino ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino, riportata sull’edizione odierna del quotidiano. L’attaccante azzurrino, procidano di origini, cresce con il sogno di diventare una bandiera del Napoli e di giocare in prima squadra per un lungo periodo.

Giuseppe Ambrosino

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ho fatto per sei anni il pendolare, tutti i giorni in traghetto da Procida a Napoli per allenarmi con le giovanili del Napoli. Partivo con la nave delle 15 e tornavo a casa verso le 23. Mangiavo e studiavo durante la navigazione. Poi, quattro anni fa sono entrato nella foresteria della società. Non ho mai messo in secondo piano lo studio: sono iscritto al quinto anno di ragioneria“.

“Ho fatto tutto questo per passione, per l’amore per il calcio e per il Napoli. Sarebbe fantastico

ripercorrere la strada di Lorenzo Insigne, che è diventato il capitano della squadra del cuore. E ora sono orgoglioso di indossare la maglia della Nazionale. L’Under 19 è un gruppo fantastico, lotteremo per conquistare l’obiettivo dell’Europeo“.

“C’era la possibilità di trasferirmi all’estero, se ne parlò a dicembre. Ma non ho avuto dubbi: io sono napoletano e voglio realizzare i miei sogni in questa squadra. Ho il sogno di diventare una bandiera del Napoli“.