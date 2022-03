Sampdoria-Napoli Femminile 1-0 (9′ Spinelli): le azzurre non agganciano la Fiorentina

SAMPDORIA (4-3-1-2) Tampieri; Rizza, Pisani, Spinelli, Giordano; Seghir (dal 24’ s.t. Auvineen), Fallico, Conc; Rincon (dal 40’ p.t. Battelani); Martinez (dal 24’ s.t. Martinovic), Tarenzi (Boglioni, Bargi, Helmvall, Bursi, Ortiz, Gardel). All.: Cincotta

NAPOLI FEMMINILE (4-3-1-2) Baldi; Erzen, Awona, Golob (dal 46’ s.t. Berti), Abrahamsson; Severini (dal 1’ s.t. Errico), Sara Tui, Mauri; Toniolo (dal 18’ s.t. Di Marino); Pinna (dal 18’ s.t. Goldoni), Acuti (dal 1’ s.t. Soledad) (Aguirre, Garnier, Corrado, Colombo). All.: Domenichetti

ARBITRO: Costanza di Agrigento (Rizzotto-Pasqualetto/Frasynyak)

MARCATORI: Spinelli (S) 9’ p.t.

Note: terreno sintetico a Bogliasco, porte chiuse. Giornata primaverile. Amm.: Pisani, Seghir, Conc (S), Awona (N). Rec.: 4’ p.t., 4’ s.t.

Esce sconfitto il Napoli Femminile dal Campo sportivo Riccardo Garrone di Bogliasco contro la Sampdoria. Sconfitta amara che trattiene le azzurre a rischio retrocessione a quota 15 punti in decima posizione. Dopo la sconfitta del Pomigliano contro l’Hellas Verona e quella della Fiorentina contro il Milan, il Napoli aveva l’opportunità di guadagnare punti importanti sulle dirette rivali per la permanenza in Serie A. Nulla di fatto: la classifica resta invariata se non per l’Empoli, che pareggiando con la Lazio, si porta a 20 punti.

Sampdoria – Napoli Femminile

Il primo tempo e il vantaggio firmato Spinelli

Domenichetti e Castorina hanno scelto il 4-3-1-2 “stile Firenze” con il rientro di Golob in difesa e quello di Sara Tui in regia, ma la prima chance l’ha avuta Tarenzi dopo pochi secondi (respinta di Baldi).

Partita piuttosto statica, soprattutto nel primo tempo, a causa dei numerosi falli che hanno rallentato il ritmo e interrotto il gioco in più riprese. Prima Mauri, poi Rincon, successivamente costretta ad abbandonare il terreno di gioco, e poi ancora lo scontro tra Baldi e Pisani.

Al nono minuto di gioco è arrivato il gol della Sampdoria: punizione forte di Rincon, deviazione volante di Tarenzi, Baldi non riesce a trattenere e il tap-in vincente di Spinelli mette in rete la palla. Molto alto il pressing della squadra di casa, che osteggia le azzurre nelle ripartenze dal basso. Più Sampdoria che Napoli nei primi 45 minuti di gioco: Baldi si è infatti dovuta superare su Rincon e Tarenzi evitando il raddoppio tra 20’ e 26’.

Cresce il Napoli nel secondo tempo, ma non basta

Due cambi in avvio di ripresa per il Napoli per dare vivacità alla manovra con Soledad ed Errico, che sostituiscono Acuti e Severini. L’attaccante azzurra numero 99 entra in campo incisiva e già al 3’ minuto impensierisce Tampieri di testa. Cresce il Napoli soprattutto dopo l’ingresso in campo di Di Marino e Goldoni e il passaggio ad un 3-5-2, con Erzen e Abrahamsson larghe a centrocampo.

Miracolosa Baldi al 9’ su deviazione involontaria di Toniolo dopo una punizione di Battelani. Sempre di testa Erzen al 24’ ha messo a lato su cross di Abrahamsson. Poco dopo Tampieri ha respinto una volata di Soledad su lancio di morbido Errico e poi ha bloccato un destro da fuori di Tui. Al 44’ la migliore occasione di una ripresa tutta azzurra con Abrahamsson che non è riuscita a deviare in porta un colpo di testa di Soledad spedendo fuori.

Termina così 1-0 il match tra Sampdoria e Napoli che rinvia a sabato prossimo il discorso salvezza per le partenopee che attendono a Cercola la Lazio. Di contro, da neopromosse in Serie A, le ragazze di Cincotta festeggiano la salvezza matematica a quota 28 punti e con quattro giornata d’anticipo.

Le parole di coach Domenichetti

Giulia Domenichetti mastica amaro dopo il ko del Napoli Femminile in casa della Sampdoria complice anche un approccio alla gara che non l’ha convinta.

“Sapevamo che loro ci avrebbero aggredito e non siamo state brave a rispondere colpo su colpo in avvio, peccato perché nella ripresa abbiamo reagito e avremmo potuto trovare il pari in qualche circostanza dove ci sono mancate fortuna e un pizzico di convinzione”.

“La volata per la salvezza continua, certo c’è una partita in meno da giocare ma non è cambiato quasi nulla e dovremo lottare fino all’ultimo secondo ed ovviamente vincere il primo degli scontri diretti che è in programma sabato prossimo contro la Lazio”.