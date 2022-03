Napoli Basket, Buscaglia: “Lo spirito è importante, con questo pubblico possiamo fare tutto”

La Gevi Napoli Basket torna a vincere, in casa, contro Brindisi per 79-69. I partenopei, dopo un periodo di annebbiamento, hanno finalmente portato a casa una vittoria importantissima per il finale di stagione. Il coach Maurizio Buscaglia, in conferenza stampa, ha così commentato la vittoria di oggi.

“Lo spirito è importante, per cercare di stare lì, fino alla fine e oggi piano piano siamo cresciuti. Siamo stati più bravi in difesa, abbiamo chiuso bene l’area, abbiamo preso i rimbalzi contro una squadra fisica. Abbiamo cercato di chiudere il più possibile, di 16 punti, di 13. L’andamento della partita è molto importante per noi. Ci ha permesso di andare in transizione. Sono contento perché sono andato in rotazione molto lunga, Zerini partiva dalla panchina e poi entrava, è sempre stato pronto”.

“Io ragazzi ve lo dico è una partita sola. Bisogna lavorare sulle cose che sono andate bene, per portarsele dietro. Partita di Zerini fantastica, partita di Jason di grande maturità, e anche alla fine di Vitali, che ha gestito bene l’attacco, coi tempi giusti. Siamo stati tutti intorno a questo lavoro che Parks ha fatto con un energia incredibile, per tutti i 40 minuti. Ne ho nominati 4 ma sono stati tutti molto importanti”.

“Abbiamo tutti sbagliato, avete visto la stoppata, però alla fine siamo usciti 0 a 0 a casa nostra. Abbiamo resistito a una squadra che lotta per questo obiettivo, ci mancherebbe che non può vivere quei momenti qui. Non deve diventare peccato, deve diventare esperienza. Altrimenti facciamo un errore più grosso. Secondo me i ragazzi hanno interpretato bene questa cosa”.

I miglioramenti della squadra

“Secondo me abbiamo fatto un passetto rispetto alla prima partita. Abbiamo comunque avuto intensità, come nelle prima, dove però abbiamo fatto qualche errore in più. La cosa buona è aver visto un passetto nello stare tutti i possessi al massimo delle nostre possibilità, mettendo dentro anche errori e quant’altro. Stiamo analizzando una vittoria quindi siamo un pochino più contenti. Sicuramente dobbiamo valutare il passo che c’è stato”.

“Non voglio togliere potenzialità alla squadra, abbiamo avuto delle buone geometrie, abbiamo segnato in tanti. Ci sono momenti in cui si corre di più, momenti in cui si corre di meno. Giorni in cui la transizione va meglio. Ci sono anche dei momenti in cui bisogna lavorare a metà campo, in modo da attaccare non solo in lungo, ma anche in largo. Chi ha giocato in area oggi, sia grande che piccolo, ha fatto bene. Abbiamo fatto del buon lavoro in post basso, non solo i lunghi”.

“Ad inizio partita volevamo forzarli a delle marcature diverse, ed è riuscito bene. In quella situazione lì Jason ha lavorato con molta intelligenza”.

Il supporto dei tifosi

“Voglio sottolineare un aspetto molto importante: entrambe le volte abbiamo avuto difficoltà all’inizio, perché sono stati bravi a mettere la zona. Abbiamo chiamato due timeout per lavorare, abbiamo fatto un’ottima azione e un’ottima difesa. Queste cose sono importanti, in 50 secondi abbiamo dato un paio di colpi alle loro possibilità di rientrare, rimanendo calmi. La squadra può farlo davanti a un palazzetto così, con questo pubblico. Giochiamo con lo stimolo qui”.