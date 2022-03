Una delle priorità in casa Napoli è quella di assicurarsi, per intero, il cartellino di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista resta di proprietà del Fulham, ma gli azzurri godono del diritto di riscatto fissato sui 15 milioni di euro.

Cifra che il Napoli vuole rivedere verso il basso, rendendo così obbligatoria una trattativa con il club inglese per cercare di strappare lo sconto desiderato.

La volontà del calciatore

Anguissa è convinto di voler restare in azzurro. Un fattore che il Napoli vuole sfruttare a proprio vantaggio per arrivare al tavolo delle trattative in posizione di forza.

Napoli infortunio Anguissa (Getty Images)

Tuttavia, l’affare comunque non è scontato – spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola -, così come non è automatico che si trovi un giusto compromesso su cifre e modalità di pagamento. Le difficoltà, in ogni caso, restano inferiori alle possibilità che il centrocampista camerunense resti, con Luciano Spalletti pronto a puntare anche su di lui per il Napoli che sarà.

Francesco Fildi