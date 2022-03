Elmas carica la Macedonia: “Contro il Portogallo per il sogno mondiale”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha saltato per squalifica la sfida di giovedì sera contro l’Italia. Nonostante la sua assenza, gli ospiti sono riusciti ad imporsi per 1-0 a Palermo, grazie al gol di Trajkovski in pieno recupero, qualificandosi per la finale contro il Portogallo, che verrà giocata martedì sera.

Elmas questa volta ci sarà, ed ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Macedonia del Nord, in cui ha caricato squadra e tifosi. Di seguito le sue parole:

Elmas Napoli (Getty Images)

“La partita di martedì contro il Portogallo sarà, per noi, una delle più complicate mai affrontate. Ma sarà anche la più ricca di emozioni”.

“Vogliamo sfruttare questa occasione unica per realizzare un sogno che abbiamo fin da bambini, dobbiamo farlo anche per il nostro Paese. Bisognerà dare il massimo per raggiungere il Mondiale“.