Il Bari oggi potrebbe festeggiare la promozione in Serie B. I galletti sono ad un passo dalla vittoria del campionato di Serie C (Girone C), a 4 giornate dal termine della stagione sportiva. La società di Luigi De Laurentiis sta tornando ai fasti di un tempo sotto la gestione De Laurentiis e ora la piazza può tornare a sognare in vista degli anni a venire.

De Laurentiis Bari (Imago)

De Laurentiis costretto alla cessione di Napoli o Bari? Il regolamento

Se il Bari vincerà contro la Fidelis Andria e il Catanzaro perderà contro la Juve Stabia, i biancorossi festeggeranno la promozione in Serie B con 4 giornate d’anticipo. Altrimenti i festeggiamenti saranno spostati alla prossima settimana: ma la certezza (quasi aritmetica) è la SSC Bari sta per fare il salto di categoria.

Con il Bari in Serie B, De Laurentiis sarà costretto a cedere il Napoli o i “Galletti“? La risposta è no e arriva dal regolamento ufficiale della FIGC, stabilito lo scorso settembre.

Cessione Napoli o Bari? Stop alle multiproprietà dal 2024

De Laurentiis non è costretto alla cessione di Napoli o Bari l’anno prossimo. Lo stop alle multiproprietà, indipendentemente dalle categorie professionistiche di appartenenza, sarà necessario dalla stagione 2024-2025. Così è quanto ha deciso il Consiglio Federale della FIGC, approvando all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club dalla Lega Pro alla Serie A.

Entro il 2024 dovranno quindi risolversi anche le situazioni esistenti di Bari e Napoli, per esempio. A meno che il Bari non sarà promosso in Serie A prima del 2024.

Luigi De Laurentiis, qualche settimana fa, aveva parlato proprio di questa situazione della cessione di una tra Napoli e Bari.

“Al gol di Citro contro la Virtus Francavilla ho perso la voce. È stato bello avere la mia famiglia affianco, mio padre Aurelio si è emozionato. È sembrata una situazione da cinema: i gol al novantesimo, per un produttore cinematografico, equivalgono alla battuta comica che fa scattare un boato in sala“.

Cessione Napoli o Bari? Non ci sono novità. Attendiamo sviluppi del nostro ricorso in atto. Aspettiamo le date per ritrovarci e discutere di questo problema“.