Zerbin: una chance al Napoli? L’idea del club azzurro

Un’altra situazione che il Napoli deve tenere sott’occhio è il rientro di Alessio Zerbin dal Frosinone. L’esterno classe ’99, in prestito dalla società azzurra, nel suo primo anno in Serie B ha realizzato 7 gol in 24 presenze. Un bilancio positivo che potrebbe spingere il Napoli a valutare la sua permanenza nel club partenopeo.

FOTO: Getty Images, Alessio Zerbin

Il giovane attaccante sogna ovviamente la Serie A ed aspira ad un’opportunità con la maglia azzurra. Secondo quanto scritto sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe intenzionato a trattenerlo in squadra per la prossima stagione.

Il rientro dell’attaccante novarese è previsto per quest’estate e verrà inserito nell’organico e valutato per diventare un’alternativa nel ruolo lasciato libero da Lorenzo Insigne. Zerbin, infatti, gioca nella stessa posizione dell’attuale capitano del Napoli.