Sampdoria-Napoli Femminile, il capitano Di Marino: “Sarà la prima di cinque finali!”

Un punto di ripartenza dopo il ko con la Juve, ma soprattutto un match di importanza capitale per il Napoli Femminile che è atteso domani alle 14.30 a Genova dalla Sampdoria. Tutte disponibili le azzurre, tranne Popadinova e Deppy, anche se Corrado non è al meglio.

“Ho visto in questa settimana la stessa carica che ci contraddistingue dall’inizio del girone di ritorno – dice Paola Di Marino – e sono fiduciosa in vista di questa partita che è davvero la prima di cinque finali. Sono in palio punti importantissimi, specie per noi e specie dopo la sconfitta di sabato scorso. Personalmente sono felice di essere nuovamente a disposizione ma adesso conta molto più il noi dell’io”.

Napoli Femminile

“Quella di domenica sarà una partita importantissima per noi e può essere un punto di partenza. Molti infortuni mi hanno tenuta lontano dal campo quest’anno, l’ultimo l’ho avuto da poco. Adesso sono rientrata e spero di essere disponibile da domenica fino alla fine“.

“Ho visto una crescita molto importante della squadra nel girone di ritorno sia a livello mentale che fisico e i risultati parlano chiaro. Questa settimana ho visto una squadra molto preparata e concentrata e spero che la partita di domenica ci porti i tre punti“.