Lozano dal Messico: “Sto giocando poco per un solo motivo”

Hirving Lozano rappresenterà l’arma in più del Napoli di Luciano Spalletti per il finale di stagione. Superati anche gli ultimi problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per qualche settimana, ora El Chucky è pronto a tornare a disposizione di Spalletti al 100%, ancora meglio rispetto a quanto visto contro il Verona.

Lozano Messico (Getty Images)

Lozano dal Messico: “L’infortunio mi ha fermato”

Dal ritiro del Messico, dopo la sfida contro USA, Hirving Lozano ai microfoni di TUDN, ha parlato del suo momento di forma.

“Ora sto bene, sono tranquillo. Però sento che mi manca un po’ di ritmo partita a causa del fatto che sono stato per un po’ di tempo senza giocare per l’infortunio. Non ho avuto grande continuità e mi sento fuori ritmo. Grazie a Dio con i minuti che sto giocando con la maglia della Nazionale posso acquisirne“.