Giorno splendido in casa Mertens: tra poche ore nascerà il figlio!

L’annuncio della futura nascita del figlio di Dries Mertens aveva emozionato tutti i tifosi del Napoli, soprattutto all’idea che il bambino potesse chiamarsi Ciro. L’attesa sta ormai per terminare, perché la nascita del figlio del folletto belga è ormai imminente.

Mertens e Kat

Come appreso dalla nostra redazione, infatti, questa mattina Dries Mertens e sua moglie Kat si sono recati alla clinica Ruesch per il parto. Il baby Ciro di cui il calciatore del Napoli ci aveva annunciato mesi fa l’arrivo, sta per nascere qui a Napoli.