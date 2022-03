Bologna-Inter: la data dell’udienza e il possibile recupero

Nel prossimo fine settimana avrà luogo la 31esima giornata di Serie A, che definirà nuovi assetti nella classifica di questo campionato. Classifica che, però, resta ancora provvisoria, soprattutto per la lotta scudetto, a causa del match tra Bologna e Inter che deve ancora essere disputato.

La sfida al Dall’Ara venne rinviata lo scorso 6 gennaio a causa dell’emergenza Covid-19 ed era valevole per la 20esima giornata. Il club nerazzurro ha presentato ricorso al Coni per ricevere l’assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0.

FOTO: Imago, Inzaghi

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni è stata fissata per il 13 aprile. In tale sede si esaminerà il ricorso presentato dall’Inter in merito alla partita non disputata e si giungerà ad una decisione.

Dal momento che il 19 aprile è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, in caso di rifiuto del ricorso, la partita Bologna-Inter dovrebbe avere luogo nell’ultima settimana di aprile o nella prima di maggio.