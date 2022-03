Il Napoli pensa a Belotti per il post-Mertens, ma c’è un ostacolo!

Le strade del Napoli e di Dries Mertens sembrano ormai sempre più destinate a separarsi. L’attaccante belga, in scadenza di contratto a fine stagione, infatti, pare che non troverà il rinnovo in maglia azzurra.

FOTO: Getty Images, Dries Mertens

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in sostituzione al numero 14 il Napoli sta guardando ad Andrea Belotti, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice-Osimhen. Il trasferimento nel capoluogo campano, però, non entusiasma la famiglia dell’attaccante granata, che preferirebbe città come Milano o Bergamo.

Attualmente, però, le offerte di Inter e Milan per il gallo sono ferme, mentre l’Atalanta sarebbe interessata solo in caso di cessione di Duvan Zapata, ma offrirebbe comunque un contratto di massimo 2 milioni di euro (a differenza dei 3 che Belotti percepisce attualmente nel Torino).