Ospina o Meret? Le ultime sui rinnovi del Napoli

La linea guida del Napoli per i rinnovi è già stata esplicitata chiaramente dal Presidente De Laurentiis, che punta a ridurre del 30% il monte ingaggi (massimo 80 milioni nella stagione 2022/23) e ad evitare spese eccessive sul mercato.

FOTO: Imago, Ospina e Meret

Con alta probabilità saluteranno il Napoli, oltre Insigne, anche Ghoulam, Malcuit e Mertens, mentre un discorso differente va fatto per Ospina, il cui contratto è in scadenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il Napoli non esclude la cessione di Alex Meret, che porterebbe ad un rinnovo del colombiano.

La situazione non è ancora definita, ma il club partenopeo potrebbe puntare sull’affidabilità del portiere 33enne, che per il momento non ascolta le offerte di altre società in attesa del Napoli.