Quattro azzurri in campo con le nazionali: Osimhen e Koulibaly rischiano il mondiale!

Nella giornata di oggi sono quattro gli azzurri che sono scesi in campo con le rispettive nazionali: Osimhen, Koulibaly, Lozano e Lobotka.

Osimhen NIgeria

Osimhen con la sua Nigeria ha giocato l’andata dello spareggio per il mondiale contro il Ghana: la partita è terminata 0-0 e l’attaccante partenopeo è stato in campo per tutti i novanta minuti di gioco.

Anche Koulibaly ha giocato l’andata dei playoff mondiale contro l’Egitto. Purtroppo, il Senegal ha perso 1-0 e dunque si giocherà l’accesso al mondiale nella partita di ritorno, novanta minuti per Koulibaly.

Lozano con il suo Messico è in piena corsa per il mondiale. L’azzurro in campo novanta minuti ha pareggiato in casa contro gli Stati Uniti. Al momento il Messico ha un posto sicuro al mondiale essendo terzo nel suo girone.

Infine, Lobotka ha giocato per 84’ contro la Norvegia che ha vinto il match per due reti a zero. Per il centrocampista azzurro si trattava di un’amichevole.