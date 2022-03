Maradona rimosso da FIFA: l’entourage di Ceci risponde alle accuse

Negli ultimi giorni la EA Sports ha annunciato la rimozione di Diego Armando Maradona dal noto videogioco calcistico FIFA22. La notizia è stata espressa tramite un messaggio nel gioco stesso, dal quale si evince che la causa è una “controversia legale di terze parti“.

Sulla questione è intervenuto l’entourage del manager di Maradona Stefano Ceci, in seguito alla diffusione di voci per le quali la concessione dell’uso delle immagini del D10S ad EA non fosse possibile.

FOTO: Getty Images, Maradona

La nota degli avvocati di Ceci, Censi e Minghetti, riportata dal Corriere dello Sport, risponde a queste accuse.

“Secondo tali voci il signor Ceci, che aveva concesso l’uso delle immagini ad EA, non avrebbe potuto provare il possesso del diritto di immagine sul campione argentino. Tali notizie sono totalmente errate e prive di fondamento posto che il signor Ceci è risultato titolare dei diritti di immagine di Maradona e pienamente legittimato a concederne l’utilizzo commerciali a terzi compresa EA“.