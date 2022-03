Egitto-Senegal, panchina o titolare? C’è la notizia su Koulibaly

Alle ore 20.30 italiane andrà in scena il match tra Egitto e Senegal valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022.

È una partita fondamentale per la squadra di Kalidou Koulibaly anche perché per l’Egitto si tratta di una rivincita dopo la sconfitta nella finale di Coppa d’Africa.

Senegal’s defender Kalidou Koulibaly (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Ovviamente considerando l’importanza del match, Koulibaly guiderà il suo Senegal al centro della difesa e cercherà insieme ai suoi compagni di raggiungere la vittoria.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

EGITTO: El-Shennawy; Gaber, Abdelmonem, El-Wensh, Fattouh; Fathi, El-Solia, El-Neny; Salah, Mostafa, Trezeguet.

SENEGAL: Mendy; Bouna Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Gueye, Kouyate, Mendy; Sarr, Diedhiou, Mane.