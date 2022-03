Diffidati Napoli: tre giocatori a rischio per la Fiorentina

Il Napoli prepara la partita contro l’Atalanta a Bergamo, in programma per domenica 3 aprile alle ore 15:00.

Assenze pesanti per mister Spalletti, a casa da due giorni per influenza (con esito tampone negativo), che scenderà in campo senza Osimhen e Rrahmani, squalificati, Di Lorenzo infortunato e Petagna fermo per una distrazione di secondo grado alla coscia destra. Restano inoltre da valutare le condizioni di Adam Ounas, fuori con l’Udinese per un affaticamento alla coscia, e Anguissa, non andato in Nazionale sempre per un affaticamento al flessore.

FOTO: Getty Images, Anguissa

Tornerà quindi titolare Dries Mertens per riparare all’assenza dei due centravanti azzurri, mentre permane il dubbio su chi giocherà sulla fascia tra Malcuit e Zanoli.

Il Napoli deve però gestire anche i diffidati, che questa volta sono tre. Si tratta di Anguissa, Demme e Koulibaly, che in caso di cartellino giallo contro l’Atalanta salterebbero la sfida al Maradona contro la Fiorentina, domenica 10 aprile alle 15:00.