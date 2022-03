De Laurentiis: “Ad Abu Dhabi!”, l’idea proposta alla Serie A

I Mondiali in Qatar 2022 avranno luogo tra novembre e gennaio e fermeranno, quindi, la Serie A per ben 53 giorni. Con l’Italia uscita ieri sera dal torneo intercontinentale, un’attesa così lunga peserà ancora di più ai tifosi, e non solo.

Chi veramente teme questi giorni di stop sono i club di Serie A, che dopo i mancati incassi causa Covid, non sono entusiasmati all’idea di due mesi di pausa completa. Per questo motivo, si stanno sviluppando una serie di progetti paralleli, che mirano a riempire il lasso di tempo dedicato a questi Mondiali invernali.

FOTO: Imago, De Laurentiis

La prima idea è quella di valutare la fattibilità di un mini torneo in Florida con la partecipazione di tutte le 20 squadre della Serie A. I costi, però, per andare oltreoceano sarebbero ovviamente elevati e risulterebbe necessaria un’offerta considerevole dagli Stati Uniti.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha presentato alla Lega Calcio un piano alternativo, conscio di un interesse per questo torneo anche ad Abu Dhabi. A scriverlo è l’edizione napoletana de La Repubblica, che prosegue specificando che il numero uno del club azzurro non ha presentato un vero e proprio progetto, ma si è limitato a lanciare questa idea, da valutare sulla base delle offerte che arriveranno.