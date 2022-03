Capello attacca: “Osimhen e Lukaku campioni in Serie A, è un problema”

L’eliminazione dell’Italia dai playoff per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 sta facendo tanto scalpore: proprio per commentare il fallimento degli Azzurri ha rilasciato un’analisi delle sue Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Real Madrid tra le altre.

Capello duro: “Gente come Osimhen e Lukaku fanno i fenomeni solo in Italia!”

Fabio Capello, parlando di rifondazione, ha citato anche alcuni tra i volti più noti del nostro campionato, come Victor Osimhen e Tammy Abraham:

“In Europa si gioca a un altro ritmo, e non siamo abituati. Certo, i settori giovanili hanno pochi italiani, i giovani convocabili non trovano spazio in A, ma alla base c’è questa idea di calcio sbagliata. Se attaccanti ‘verticali’ come Osimhen, Lukaku, Abraham che nei loro campionati erano normali in A diventano fenomeni, dobbiamo porci delle domande”.