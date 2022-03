Gli azzurri in Nazionale: i risultati dei giocatori del Napoli

Dopo la sconfitta dell’Italia di ieri sera, Insigne, Politano e Di Lorenzo sono fuori dai Mondiali in Qatar che si disputeranno tra novembre e gennaio 2022. Un’uscita amara per l’Italia, costretta per due edizioni di fila del torneo intercontinentale a guardare da spettatrice. È terminata 0-1 la partita con la Macedonia del Nord, con Insigne che ha disputato 64 minuti di gioco e Politano che invece, è rimasto in panchina.

Tra gli altri azzurri convocati in Nazionale, Piotr Zielinski ha giocato 71 minuti con la Polonia nell’amichevole contro la Scozia terminata 1-1.

Ospina Colombia (Getty Images)

David Ospina, invece, ha protetto la porta della Colombia per l’intero match valevole per le qualificazioni al Mondiale contro la Bolivia. La partita è terminata in favore della squadra portiere del Napoli, con un risultato finale di 3-0.

Hirving Lozano è stato impegnato nella gara di qualificazioni mondiali Messico-Stati Uniti terminata 0-0 ed ha disputato tutto l’incontro.