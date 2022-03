Verso Atalanta-Napoli: allenamento mattutino per gli azzurri

Il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno in attesa della sfida di domenica 3 aprile contro l’Atalanta. Al netto degli assenti per gli impegni delle Nazionali, gli azzurri sono scesi in campo questa mattina per continuare il lavoro di preparazione.

Napoli allenamento (Foto SSC Napoli)

Verso Napoli-Atalanta: il report dell’allenamento

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha comunicato il report d’allenamento della seduta mattutina di oggi 25 marzo.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 3 aprile con Atalanta-Napoli. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con torello e attivazione a secco. Successivamente lavoro di resistenza alla velocità e chiusura con partitina a campo ridotto. Domani seduta mattutina”.