L’idea di Alciato per la Nazionale: l’ex campione del Mondo sulla panchina

Alessandro Alciato, noto giornalista italiano, con un tweet ha spiazzato tutti riferendo chi secondo lui dovrebbe essere il prossimo commissario tecnico della nazionale.

Alciato lo candida come prossimo ct: ecco di chi si tratta

In particolare, attraverso una foto ha proposto come allenatore, per risollevare le sorti della nazionale, un ex campione del mondo del 2006.

Difatti, secondo Alciato dovrebbe essere Fabio Cannavaro il prossimo ct degli azzurri.

Cannavaro, Campione del mondo

Il simbolo, il capitano dell’ultimo mondiale vinto dagli azzurri, secondo il giornalista potrebbe portare essere una valida alternativa a Mancini.

Anche se il presidente Gravina ha confermato la posizione di Mancini, i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi sarà al timone della guida tecnica della nazionale dopo questa pesante delusione.

CT Italia. Indizi su un possibile futuro pic.twitter.com/CYWf1Tc1PN — Alessandro Alciato (@AAlciato) March 24, 2022