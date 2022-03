Mancini incredulo: “Sembra tutto scritto, è inspiegabile”

Durante il post partita della sconfitta dell’Italia contro la Macedonia, il c.t. Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Si è concentrato sul dolore che provano lui e i giocatori, e sulla sfortuna del gol subito al 92′. Di seguito le sue parole:

“Credo che come luglio scorso sia stata la cosa più bella mai fatta a livello professionale, questa è stata la più grande delusione. Nel calcio succedono cose incredibili, non dovevamo essere questa sera qui. È difficile anche parlare della partita adesso”.

“Subire il gol al novantesimo sembra fatto apposta. Difficile dire come, questa squadra ha dei bravi giocatori, mi dispiace molto per loro”.

“Vediamo se continuare, la delusione ora è troppo grande per parlare di futuro“.

Italia, Roberto Mancini

“A livello umano posso dire che posso dire che voglio più bene ai ragazzi adesso che a luglio. In un momento di difficoltà come questo gli voglio più bene. Dovrà passare un po’ di tempo per parlare di futuro, è una squadra di giocatori forti e faranno bene in futuro“.