Jorginho durissimo: “È colpa mia, penserò ai due rigori per tutta la mia vita”

Jorginho, centrocampista dell’Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la clamorosa disfatta azzurra, queste le sue parole:

Cosa è successo? “Difficile da spiegare, difficile trovare queste risposte, fa male tanto male. È un dispiacere enorme, trovare delle risposte faccio fatica, sono ancora incredulo”

Non siete stati lucidi e concreti come mai? “Ti dico la verità parlando di calcio, credo che non sia mancata cattiveria e lucidità, abbiamo sempre creato tanto e dominato le partite. Non siamo riusciti a concludere in queste ultime partite, non diamo la colpa a nessuno, è una realtà da guardare. Abbiamo commesso dei piccoli errori e non siamo riusciti a fare la differenza”

Pesa tanto a livello personale questa eliminazione? “Grazie. Sinceramente è difficile perché come ho detto prima dobbiamo guardare la realtà che non siamo riusciti a concludere. Mi fa male quando ci penso, ancora ci penso. Penserò per tutta la mia vita, andarci per lì per due volte e non aiutare il tuo paese è una cosa che ti pesa tanto. Fa tanto male”