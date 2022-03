Italia-Macedonia del Nord, gravissimo al Barbera: succede durante l’inno

Ci siamo, il match tra Italia e Macedonia sta per cominciare, gli azzurri devono vincere per continuare a credere nel sogno Mondiale.

Difatti, la vincente tra queste due nazionali affronterà o il Portogallo o la Turchia in una gara secca: chi vincerà otterrà il pass per il mondiale in Qatar 2022.

Macedonia

Tuttavia, prima dell’inizio del match abbiamo assistito ad un piccolo episodio spiacevole: l’inno nazionale della Macedonia è stato fischiato da una minoranza di tifosi azzurri.

Fortunatamente, dopo pochi secondi l’intero stadio ha cominciato ad applaudire coprendo i fischi.