Italia, buone notizie per Mancini: Locatelli torna negativo

Il giorno di Italia-Macedonia del Nord è finalmente arrivato. La paura di non partecipare al secondo Mondiale consecutivo c’è ed è evidente, ma i ragazzi di Mancini vengono da una vittoria dell’Europeo e non possono avere timore di nessuno. Questa sera, alle ore 20:45, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, andrà in scena la semifinale playoff e tutta Italia sarà vicina ai ragazzi.

Locatelli Italia

In vista del match di stasera, Mancini ha intenzione di schierare la formazione base che ha trionfato agli Europei della scorsa estate. Inoltre, il ct azzurro può anche sorridere: questa mattina, Manuel Locatelli è guarito dal Covid-19.

Locatelli, uscito positivo esattamente una settimana fa, questa mattina ha svolto il tampone molecolare che ha dato esito negativo. Il centrocampista della Juventus non potrà giocare già stasera, ma partirà per Coverciano e sarà disponibile per l’eventuale finale di martedì prossimo.