Italia in difficoltà contro la Macedonia: che critiche per Insigne ed Immobile!

Francesco Oppini, opinionista molto tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 7 Gold.

In particolare, egli ha commentato il primo tempo della nazionale italiana contro la Macedonia criticando in particolare la prestazione di Insigne ed Immobile, queste le sue parole:

Insigne, Italia

“Perché Roberto Mancini non ha convocato Mario Balotelli? Non penso sia peggio di chi è in campo contro la Macedonia. Il Ciro Immobile che ha giocato i primi quarantacinque minuti non serve a nulla. Lorenzo Insigne ha fatto ancora meno essendo inesistente. Infine, Domenico Berardi ha sbagliato un goal assurdo”