Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sui rumors di un possibile accostamento di Paulo Dybala al Napoli.

Come è ormai ben risaputo, l’argentino dirà addio a fine stagione alla Juventus, dopo che è stato ufficializzato il mancato accordo sul rinnovo tra le parti. Il calciatore sarà dunque disponibile a parametro zero nella prossima estate, scenario che fa impazzare le sirene di mercato.

Paulo Dybala

“Non mi farebbe piacere nel vederlo vestire la maglia azzurra”, ha dichiarato il giornalista sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli a tal proposito. “Ho sempre considerato l’argentino un tuffatore, uno che non brilla certamente per la sua sportività. Come potrei adesso cambiare la mia idea soltanto perché a fine stagione saluterà la Juventus?“.

Francesco Fildi