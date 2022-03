Adani esalta Insigne: “L’Italia stasera si aggrappa al suo estro”

Durante il pre partita di Italia-Macedonia, semifinale dei playoff per Qatar 2022, ed in onda su Rai Sport, il giornalista Lele Adani ha parlato di Lorenzo Insigne, ala e capitano del Napoli. Secondo l’ex difensore la Nazionale dovrà aggrapparsi al suo estro per poter superare il turno, vista anche l’assenza di Chiesa. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Da chi mi aspetto qualcosa di particolare stasera? Dal talento di Insigne!

“Deve caricarsi la squadra sulle spalle, stasera ci aggrappiamo soprattutto alle sue giocate, al suo estro”