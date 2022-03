“Elmas è il più forte”: il rammarico di Pandev per l’Italia

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del Napoli Goran Pandev si prepara alla sfida tra la sua Macedonia del Nord e l’Italia, valida per gli spareggi per approdare ai Mondiali in Qatar.

Attualmente in forza al Parma e dopo aver abbandonato la Nazionale dopo lo storico Europeo, Pandev non crede che la sua Nazionale parta sconfitta: “La Macedonia si esalta quando sfida una grande. Contro i campioni tutti vogliono giocare bene”.

FOTO: Getty – Napoli Pandev

L’assenza di Eljif Elmas peserà notevolmente secondo l’attaccante: “È un peccato, è fondamentale e forse è il più forte dei nostri giocatori. Tra l’altro, conosce anche bene gli italiani: sentiremo la sua mancanza”.