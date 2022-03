Napoli, arrestato l’autore dell’irruzione a Castel Volturno

Ci sono stati attimi di paura questa mattina a Castel Volturno per il Napoli di Luciano Spalletti. Un uomo ha infatti sfondato i cancelli del Konami Training Center con la sua auto in evidente stato confusionale dirigendosi verso la zona dove si trovavano i campi da gioco. L’uomo ha poi abbandonato la sua vettura per inscenare un inseguimento a piedi.

I calciatori, durante l’accaduto, erano quasi tutti presenti all’interno degli spogliatoi, in attesa di scendere in campo per allenarsi mentre altri stavano per arrivare presso la struttura. Per fortuna, quindi, non si riporta di nessun danno a persone.

Konami Training Center

Come rivela Sky Sport, l’autore di questo folle gesto è stato arrestato in serata per violazione di domicilio e danneggiamento: si tratta di un 40enne.

Le forze dell’ordine non erano state subito in grado di arrestare il soggetto in questione in quanto arrivate sul posto solo circa 30 minuti dopo l’accaduto.