Macedonia del Nord, Elmas: “Conosco molto dell’Italia, posso dare il mio aiuto”

Domani sera, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, si terrà la semifinale dei playoff per l’accesso al Mondiale 2022. Gli azzurri di Roberto Mancini si giocano tutto nella sfida contro la Macedonia del Nord che sogna la prima storica qualificazione al mondiale.

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, non sarà della partita a causa di una squalifica, ma il macedone è comunque aggregato al gruppo squadra perché in caso di passaggio del turno potrà disputare la finale playoff contro la vincente di Portogallo-Turchia.

Eljif Elmas Macedonia del Nord

Il classe ’99 ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Uefa.com, proprio alla vigilia del match contro l’Italia. Queste le sue parole:

“Sarà sicuramente molto difficile contro l’Italia e dovremo tenere il livello più alto possibile. Se vogliamo vincere non dobbiamo mollare neanche un millimetro, ma daremo tutto“

“Mi spiace molto non poter esserci sul campo, ma posso aiutare l’allenatore in altri modi. Dell’Italia conosco sia le tattiche sia molti giocatori. Conosco quasi tutti, alcuni di loro giocano al Napoli come Lorenzo Insigne“.

Elmas ha infine concluso la sua intervista ricordando l’importanza di una qualificazione mondiale per il suo Paese: “Sarebbe la più grande impresa mai successa nella storia della Macedonia, un sogno“.