Insigne, è successo con l’Italia dopo i casi di Covid emersi

Domani sera, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, la Nazionale scenderà in campo contro la Macedonia del Nord in vista degli spareggi per i Mondiali in Qatar.

Nella giornata di ieri, tuttavia, sono emersi alcuni casi di Covid-19 tra i membri dello staff di Roberto Mancini e ciò, chiaramente, ha lasciato apprensione tra i vari giocatori e non solo, specie alla vigilia di una sfida così importante.

FOTO: Getty – Insigne Italia

Proprio per questo motivo, come racconta La Repubblica, Lorenzo Insigne ha iniziato l’allenamento di ieri pomeriggio addirittura con la mascherina protettiva, per cercare di evitare ogni tipo di rischio di contagio.

Passando a questioni di campo, Mancini lo ha alternato a Lorenzo Pellegrini, con la speranza di poter preservare il numero 10 azzurro in vista dell’eventuale finale del 29 marzo date le sue non perfette condizioni fisiche.

In ogni caso, Insigne ha dato la sua totale disponibilità al CT per scendere in campo – si spera – in entrambi i match