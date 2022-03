De Laurentiis scatenato: la nuova idea per la Serie A durante i Mondiali in Qatar

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non resta a guardare l’evoluzione del calcio e, anzi, vuole esserne assoluto protagonista.

Come rivelato da Tuttosport, infatti, il patron azzurro avrebbe intenzione di disputare una sorta di Mundialito della Serie A durante i Mondiali in Qatar.

Napoli De Laurentiis

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sta cercando di organizzare questo torneo negli Stati Uniti, ma restano le difficoltà legate agli spostamenti delle 20 squadre, che comporterebbero una spesa di circa 20 milioni di euro.

È possibile, in alternativa, che si disputi la prima fase in Italia, per poi trasferirsi oltreoceano solo per la seconda e decisiva parte.

De Laurentiis, al contrario, avrebbe individuato già alcuni possibili finanziatori e non gli dispiacerebbe che le partite si svolgessero ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Ciò perché, in quell’area geografica, i diritti TV del campionato italiano sono ancora poco venduti, quindi questa sarebbe un’occasione importante anche sotto l’aspetto economico.