“Dybala più da Napoli che da Inter”: la suggestione dell’ex campione

Paulo Dybala lascia la Juventus a parametro zero: potrebbe essere il target perfetto per il Napoli? Dal punto di vista tecnico-tattico sicuramente sì, ma evidentemente le difficoltà economiche non possono permettere facilmente un’eventuale trattativa.

Napoli Dybala (Getty Images)

Calciomercato Napoli, Bergomi su Dybala: “Sarebbe perfetto”

Beppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter, ai microfoni di TMW Radio ha parlato della scelta di Dybala e del futuro della stella argentina.

“Secondo me né la Juve né Dybala avranno problemi. Paulo lo vedo professionista serio e immagino continuerà far vedere il suo valore. Quando stava bene, Allegri l’ha sempre messo”.

Futuro Dybala? “Io lo vedrei bene al Napoli. Potrebbe giocare come sta facendo ora Mertens, alle spalle di Osimhen“.

Dybala all’Inter? “Ci può anche stare in un 3-5-2 ma l’Inter ha bisogno di un attaccante veloce che vada ad attaccare la profondità. Dybala è uno che attacca poco la profondità. A meno che non arrivi con lo Scamacca di turno, la vedo difficile“.