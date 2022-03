Napoli, situazione infortunati: chi può rientrare contro l’Atalanta

La sosta per le Nazionali arriva certamente nel momento giusto per il Napoli, che resta tre punti dietro al Milan e altrettanti davanti all’Inter, sempre ricordando che i nerazzurri hanno una partita in meno.

Sono diversi gli infortunati a Castel Volturno, primo fra i quali Di Lorenzo, che oggi sarà a Roma dal chirurgo Mariani per verificare la distorsione di secondo grado al ginocchio destro, rimediata contro l’Udinese, e accertare che l’interesse dei legamenti rimanga escluso.

FOTO: Getty – Napoli Anguissa

Secondo Tuttosport, invece, Meret e Anguissa hanno diverse chance di tornare tra i convocati già a partire dalla delicatissima sfida contro l’Atalanta, in programma a Bergamo domenica tre aprile alle 15.

Appare più complicato il rientro di Petagna, mentre la situazione legata ad Ounas è da monitorare costantemente.