Jorginho torna in Serie A? Risposta a sorpresa del suo agente

Joao Santos, agente di Jorginho, è tornato a parlare del futuro del suo assistito. Questa mattina, il procuratore dell’ex centrocampista azzurro, era ospite del “Palermo Football Conference” che si tiene al Torre Ulisse Club.

Jorginho Chelsea

Il contratto di Jorginho scade nel 2023 e con il Chelsea impossibilitato nel rinnovare i contratti, il futuro dell’italo brasiliano è tutto da scrivere.

DI seguito le parole di Joao Santos, riportate da Tuttomercatoweb:

Può tornare in Italia? “Per lui giocare in Serie A è un sogno. Il suo cuore è qui. Oggi può giocare in 4/5 squadre: Milan, Inter, Juve, Roma o Napoli”.

La Juventus è una possibilità? “Conosco Cherubini dall’esperienza al Foligno, ma sono tanti i club che si interessano a lui. In passato ho parlato con il PSG, il Barcellona e anche con Massara del Milan. Non so se lo vogliono adesso, anche con Massara parlo. Non so però se sono ancora interessati. La realtà però è che in questo momento non si può fare niente. Il Chelsea non può vendere, comprare o rinnovare i contratti. Jorginho ha ancora un contratto fino al giugno 2023: dopo il Mondiale vedremo di lavorare per il suo rinnovo”.