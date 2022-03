Addio al Fair Play Finanziario, la UEFA prepara una rivoluzione: i dettagli!

Sono in arrivo delle novità che potrebbero segnare una svolta per il calcio europeo; a rivelarlo è il New York Times. Secondo il quotidiano americano, la UEFA è pronta ad una vera e propria rivoluzione del punto di vista finanziario.

Aleksander Ceferin Presidente Uefa

L’idea di Ceferin, presidente UEFA, sarebbe quella di introdurre un salary cap “ammorbidito”. Le squadre partecipanti alle competizioni UEFA non potranno spendere in stipendi più del 70 per cento del proprio fatturato. Una misura piuttosto morbida rispetto all’idea iniziale dello stesso Ceferin che intendeva introdurre parametri più rigidi.

Un’altra riforma pronta ad essere approvata, è quella inerente al Fair Play Finanziario che verrà abolito definitivamente. L’attuale presidente UEFA, infatti, vuole distaccarsi il più possibile dal sistema attuale, voluto fortemente dal suo predecessore Infantino. Il modello di riferimento adottato sarà La Liga.

Ci sono importanti novità anche sulle sanzioni. Secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, saranno ancora possibili sanzioni sportive e finanziarie come l’esclusione dalle competizioni, ma saranno introdotte anche nuove “punizioni”. La novità starebbe nella possibilità di retrocedere la società che non rispetterà le nuove regole UEFA; in sostanza, una squadra partecipante alla Champions League, rischierebbe di partecipare all’Europa League.

Quando entreranno in vigore le nuove norme?

Il 7 aprile è la data clou. Le novità, infatti, potrebbero entrare in vigore in occasione della prossima riunione del Comitato Esecutivo che si terrà proprio il prossimo 7 aprile.