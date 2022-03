“Raspadori al Napoli?”, Alvino attacca il Sassuolo!

Con la partenza di Insigne e con Mertens in dubbio per il rinnovo, il Napoli sta pensando a come rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Nelle ultime settimane è stato fatto più volte il nome di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, come rinforzo in attacco.

Giacomo Raspadori Sassuolo

A tal proposito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino. Il noto giornalista ha analizzato la possibilità di vedere il classe 2000 in maglia azzurro e ha parlato del rapporto tra il Napoli e il club neroverde.

Di seguito quanto evidenziato:

“Rrahmani lo sostituisci con Juan Jesus, Mertens per Osimhen ma “robocop” Di Lorenzo con chi lo sostituisci? Malcuit in pole ma in ballottaggio con Zanoli. La scelta sarà di Spalletti; sarà tra sfrontatezza del giovane e la garanzia dell’esperto. Credo che Di Lorenzo salterà meno partite rispetto ad alcune previsioni di alcuni gufi”.

Berardi o Raspadori? “Vedo un po’ difficile una collaborazione tra Napoli e Sassuolo. Se chiedi a Carnevali di Raspadori alla Juve anzichè dirti “Lo teniamo stretto”, ti dice “Ah magari, glielo diamo con uno sconto a 34 rate”. Invece pare che se si avvicina il Napoli, ad esempio a Berardi, ti chiede subito 90 milioni. Mi sembrano dichiarazioni paradossali di Carnevali, alla luce anche dell’affare Locatelli”.