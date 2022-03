Maradona Jr non ha dubbi: “Se fossi De Laurentiis chiamerei Dybala”

Diego Maradona Jr ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di alcuni temi attuali in casa Napoli. Il figlio del Pibe de Oro ha parlato anche della squalifica rimediata da Victor Osimhen nell’ultima gara contro l’Udinese e della situazione legata a Paulo Dybala, in procinto di lasciare la Juventus a fine stagione.

“L’ammonizione a Osimhen è vergognosa, è meglio glissare se no potrei essere denunciato, ci toglie un giocatore fondamentale in una partita dove si può decidere la stagione. Ma con Mertens in campo io sono sempre fiducioso, il Napoli ha un giocatore forte che sostituirà Osimhen a Bergamo”.

Di Lorenzo? “Insieme a Molina dell’Udinese è l’esterno più forte del campionato, non c’è niente da dire su Di Lorenzo. Questi infortuni succedono sempre in azioni inutili, sarà una perdita pesante. Sono curioso di vedere chi sceglierà Spalletti come sostituto. Io, con tutto il rispetto per Malcuit, farei giocare Zanoli, che un giovane forte che deve trovare il suo spazio. All’inizio pensavo ad una botta, ma quando poi il ginocchio si gira si ha una distorsione e diventa complicato. Speriamo che Giovanni recuperi il prima possibile perché è un giocatore importante”.

Dybala perfetto per il Napoli? “Di rivedere un argentino con la maglia azzurra mi farebbe piacere, da parecchio non ne vediamo. Dybala è un giocatore forte ed è meglio avere questi giocatori in squadra invece che contro. Se fossi De Laurentiis una telefonata gliela farei, dopo tanti anni alla Juve arrivare a Napoli ed essere accolto come una stella, potrebbero entrare in gioco altri sentimenti oltre ai soldi. Stiamo parlando di un giocatore fortissimo”.

