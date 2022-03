Lobotka: “Quest’anno mi sento più a mio agio. Lo Scudetto dipenderà da queste tre partite”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, dal ritiro della Nazionale slovacca ha parlato, ai microfoni di sport.aktuality.sk, dell’avvincente corsa Scudetto e del rapporto con il connazionale difensore dell’Inter, Milan Skriniar. Queste le sue parole: “Io e Skriniar siamo riusciti a parlare delle partite del weekend del campionato italiano, ci spingiamo a vicenda a fare bene”.

Interrogato poi in merito al sogno Scudetto e le avversarie più insidiose ha così risposto:

“Ci sono ancora 24 punti disponibili, la situazione è aperta, può succedere di tutto. Le prossime tre partite dopo la sosta ci mostreranno se possiamo lottare per il titolo perché giocheremo contro Atalanta, Fiorentina e Roma, tutte avversarie molto forti. Per me, però, le avversarie più insidiose sono Inter e Milan, le vere pretendenti al titolo, giocano un calcio fastidioso e poi hanno grande qualità. La Juventus ha avuto un brutto inizio di stagione, ora sta cercando di recuperare, ma non credo possa vincere lo Scudetto.“

Stanislav Lobotka (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Non faccio pressioni su me stesso, giocherò mettendo tutto me stesso come faccio sempre. Mi sento tranquillo. Rispetto alla scorsa stagione gioco molto di più nel club, quindi mi sento a mio agio fisicamente e mentalmente. Posso dire di essere in una buona forma“, ha continuato Lobotka.

Infine, chiamato a commentare l’eliminazione contro il Barcellona in Europa League ha concluso:

“Il Barcellona è diverso rispetto a qualche anno fa, ma se guardiamo come sta giocando adesso, è di grande qualità. Ha giocato benissimo contro di noi in entrambe le partite. Abbiamo fatto quello che potevamo, ma l’attuale Barcellona è molto forte, forse più di noi”