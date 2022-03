“De Laurentiis, prova a prendere Dybala”, il consiglio dell’ex attaccante del Napoli

Germán Denis, ex attaccante del Napoli e attualmente in forza alla Reggina, è intervenuto ai microfoni di Valter De Maggio nel corso della trasmissione “Radio Goal” a Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare la straordinaria stagione del Napoli e del suo centravanti Victor Osimhen: “Osimhen è un attaccante straordinario, è completo. È veloce, forte di testa, tecnico, è da tempo che non si vedeva un attaccante così nel campionato italiano. Stiamo assistendo ad un campionato strano, può essere l’anno del Napoli, lo meriterebbe. Il calendario non è semplice, ma adesso c’è bisogno di vincerle tutte.”

German Denis, Napoli-Milan 2-2

“A Napoli c’è un’atmosfera speciale, i tifosi sono sempre vicini alla squadra e lo stadio diventa un uomo in più, ti spinge tutta la partita. Si vive una pressione positiva. Ricordo ancora il gol del pareggio al Milan nei minuti finali, non ho mai sentito un boato come quello, lo ricordo come uno dei momenti più belli con Il Napoli.“

In merito all’addio di Dybala dalla Juventus, el Tanque risponde sicuro: “Perchè non lo prende il Napoli? Sarebbe perfetto. Se fossi De Laurentis proverei a fare uno sforzo, sarebbe il calciatore perfetto per vincere.”