Giudice Sportivo, multe per Edo De Laurentiis e il Napoli: il motivo

Napoli-Udinese non è ancora finita: la polemica per l’ammonizione di Victor Osimhen, con conseguente squalifica per Atalanta-Napoli, non tende a placarsi. Oltre a Osimhen, anche Amir Rrahmani è stato squalificato per diffida e sarà assente per il match di Bergamo.

Osimhen vs Udinese

Ma le squalifiche di Osimhen e Rrahmani non sono le uniche decisioni del Giudice Sportivo contro il Napoli: ammende di 5 mila euro anche alla società e a Edo De Laurentiis.

“Ammenda di € 5.000,00 a De Laurentiis Edoardo per avere, al termine del primo tempo, entrando indebitamente all’interno del recinto di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di Gara: recidivo”.

“Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Napoli per avere omesso di impedire, al termine del primo tempo, la presenza di un dirigente nel recinto di giuoco che criticava in maniera irrispettosa il Direttore di Gara”.