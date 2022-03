Calciomercato, Cavani verso il ritorno in Serie A ma non al Napoli

Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione clamorosa riguardante il futuro dell’ex Napoli Edinson Cavani. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, il Matador potrebbe presto tornare in Serie A.

Calciomercato Manchester United Cavani

L’Inter infatti ha messo gli occhi sull’attaccante uruguaiano, sempre più in uscita dal Manchester United. Con Cavani infatti la dirigenza vorrebbe sostituire Alexis Sanchez, che si è mostrato sempre insofferente al ruolo di riserva.

Arrivano conferme dunque per un ritorno di Cavani in Serie A, vedremo però se la trattativa andrà in porto o meno.