Bergomi sicuro: “Napoli da scudetto? L’ho sempre pronosticato, Osimhen fa la differenza”

Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter e oggi opinionista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare riguardo la possibilità per il Napoli di vincere lo scudetto.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ho sempre pronosticato Napoli per lo Scudetto perchè mi piace come è stata costruita la squadra, perchè ha giocatori funzionali, perchè ha due giocatori per ruolo e soprattutto in mezzo il campo ha qualità e forza. Il Napoli può anche alternare sistemi di gioco. Poi è vero: averlo o non averlo, Osimhen fa tutta la differenza. Penso dall’inizio dell’anno che il Napoli possa vincere lo scudetto, poi se non vince, il mio resterà solo un pronostico”.