Inter-Milan Coppa Italia – Il campionato di Serie A quest’anno sta tenendo sulle spine i tifosi di tutta Italia. Milan (66), Napoli (63), Inter (60, una partita da recuperare) e Juventus (59) si stanno sfidando senza esclusione di colpi. Mai come quest’anno, lo Scudetto sembra essere davvero in bilico.

Ad otto giornate dalla fine della stagione dunque i giochi sono più aperti che mai. Tutte e quattro le squadre in volata scudetto sono uscite dalle coppe europee, ma il calendario di Juventus, Inter e Milan ha ancora una partita in più rispetto a quella del Napoli. Si giocheranno infatti, tra il 19 ed il 20 aprile, le semifinali di ritorno: Juventus-Fiorentina ed Inter-Milan Coppa Italia.

MILAN, ITALY – MARCH 01: Denzel Dumfries of FC Internazionale competes for the ball with Theo Hernandez of AC Milan during the Coppa Italia Semi Final 1st Leg match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on March 01, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Coppa Italia Semifinale, la data

In particolare, Inter-Milan Coppa Italia andrà in scena il 19 aprile alle ore 21:00. All’andata entrambe le squadre hanno giocato una buona gara, motivo per cui il risultato non si è sbloccato. In virtù dello 0-0 dell’andata, però, il Milan parte ora leggermente avvantaggiato.

In Coppa Italia, infatti, è ancora in vigore la regola dei gol in trasferta: in caso di parità di risultato tra andata e ritorno, il gol in trasferta vale doppio. Per questo motivo al Milan potrebbe bastare un pareggio, se arrivasse con almeno un gol da entrambe le parti. In caso di 0-0, la partita continuerebbe fino ai supplementari e, se necessario, fino ai calci di rigore. La finale è in programma per l’11 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Inter-Milan

Inter-Milan Coppa Italia verrà trasmessa su Canale 5, come ormai di consueto dall’inizio di questa stagione. Per i tifosi o per gli appassionati che non potranno seguirla da casa, sarà possibile sintonizzarsi su Mediaset Infinity ed assistere in streaming alla gara. Nerazzurri e rossoneri sono pronti a dare battaglia e spettacolo, in un derby che vale la possibilità di giocarsi un trofeo.