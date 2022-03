Napoli, l’idea di De Laurentiis per il futuro della Serie A

L’edizione napoletana di Repubblica prova a leggere e a determinare le intenzioni future del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Sono diversi gli interrogativi, come ad esempio le possibili soluzioni per la spinosa situazione legata ai contratti (ben sei giocatori vanno in scadenza a giugno).

Napoli, De Laurentiis

L’idea più interessante, tuttavia, pare essere quella legata alla registrazione delle partite di Serie A, distribuite in abbonamenti a basso costo e venduti da un pool di banche.

Per far ciò, è necessario l’ausilio della Lega Serie A, che andrebbe a registrare le partite. A facilitare questa ipotesi ci sarebbe il fatto che il Napoli, come altri dieci club, ha determinato l’elezione del presidente della Lega Lorenzo Casini.

Come afferma ancora il quotidiano, sarà difficile come tutte le rivoluzioni, ma potrebbe suscitare grandi interessi da parte di tutti i club.