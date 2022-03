Anguissa costretto a rinunciare alla nazionale: il motivo

Pessime notizie per Spalletti. Dopo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, si ferma anche Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli si è infortunato nel finale del match vinto ieri contro l’Udinese. La società azzurra non ha ancora diramato alcun comunicato in merito alle condizioni del centrocampista classe ’95.

Frank Anguissa Infortunio

Anguissa, quindi, non prenderà parte alla doppia sfida contro l’Algeria durante la sosta per le nazionali.

A comunicarlo è stata la stessa federazione camerunese attraverso il proprio profilo Twitter. Al posto del centrocampista azzurro, è stato convocato Arnaud Djoum, giocatore dell’Apollōn Limassol.

Di seguito il tweet della Nazionale camerunese:

#ECHOSDELATANIERE 🇨🇲🦁



Blessé en club ce week-end, Franck Zambo Anguissa est forfait pour la double confrontation contre l'Algérie des 25 et 29 mars 2022 comptant pour les barrages de la #FIFAWC2022Q zone Afrique. Il sera remplacé par Arnaud Djoum. #GoLions#LetsRoarTogether pic.twitter.com/F2jyBhvn6f — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) March 20, 2022