Osimhen da record: è il primo a riuscirci in Serie A!

Non segnava al Maradona da cinque mesi ed è tornato in grande stile con una doppietta che ha regalato i tre punti ai partenopei in Napoli-Udinese. Victor Osimhen si è reso protagonista di un secondo tempo esaltante e sopra le righe per gli azzurri, che con carattere hanno recuperato lo svantaggio.

FOTO: Getty Images, Osimhen Napoli-Udinese

Giocatore imprescindibile ormai nella formazione di Spalletti, il nigeriano ha raggiunto la sua undicesima rete in questo campionato 2021/22. Andando in doppia cifra anche quest’anno (dieci i gol segnati nella scorsa stagione), l’attaccante numero 9 è diventato il primo nigeriano a segnare almeno 10 gol per due anni differenti in Serie A. Più in generale, si tratta del quarto africano che riesce in questa impresa, dopo George Weah, Samuel Eto’o e Mohamed Salah.

